Rivoluzione bonifico istantaneo: cosa cambierà

Tutte le novità a partire da gennaio 2025

Nuovo regolamento dell’Unione Europea sui bonifici istantanei in vigore dal 9 gennaio 2025. Una vera e propria rivoluzione nel modo in cui vengono gestiti i pagamenti in tutta Europa.

Questa nuova normativa permetterà ai clienti di tutte le banche europee di effettuare pagamenti istantanei in soli 10 secondi, senza costi aggiuntivi e in qualsiasi momento della giornata, sette giorni su sette. Si tratta di un cambiamento significativo, che garantirà maggiore libertà e comodità per i consumatori, facilitando le transazioni economiche e la gestione delle finanze.

Bonifico istantaneo sette giorni su sette

Negli ultimi anni, i bonifici istantanei sono diventati sempre più popolari anche in Italia, dove oggi rappresentano circa il 10% del totale delle transazioni bancarie. Questi strumenti di pagamento offrono disponibilità 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Il denaro potrà essere trasferito quasi immediatamente, con l’accredito che avviene entro 10 secondi sul conto del destinatario.

Anche a livello europeo, la quota di bonifici istantanei è in forte crescita: dal 12% nel 2022 al 19% nel 2024, con tendenze simili anche sul mercato italiano. Tuttavia, nonostante il loro successo, esistono ancora alcune difficoltà legate a questa modalità di pagamento, come limitazioni imposte dalle banche in termini di orari e costi.

I limiti del bonifico istantaneo

Molte banche, infatti, consentono l’accesso ai bonifici istantanei solo in determinate fasce orarie o giorni della settimana, e impongono commissioni elevate che possono variare da pochi centesimi a qualche euro per ogni singola operazione. Inoltre, le procedure di autenticazione necessarie per garantire la sicurezza possono rallentare il processo, spingendo i clienti a preferire il bonifico tradizionale.

Con il nuovo regolamento UE 886/2024, queste limitazioni saranno eliminate. Tutte le banche europee saranno obbligate a garantire la possibilità di effettuare bonifici istantanei in qualsiasi momento, senza restrizioni di orario e senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici ordinari.

Nuovo regolamento

Il nuovo regolamento stabilisce inoltre un limite massimo per i bonifici istantanei di 100.000 euro. Banche e clienti avranno la possibilità di impostare soglie inferiori per aumentare la sicurezza delle transazioni. Per evitare eventuali rincari nascosti nelle commissioni, la Commissione Europea implementerà un sistema di monitoraggio per vigilare su eventuali abusi e garantire che le banche rispettino i nuovi standard.

Uno dei principali problemi legati ai bonifici istantanei è la loro irreversibilità, che rende impossibile annullare un pagamento una volta effettuato. Questo aspetto, se da un lato è utile per chi riceve il denaro, dall’altro aumenta il rischio di errori e frodi, dato che non è possibile intervenire per recuperare i fondi una volta inviati.

Bonifico istantaneo: rischio truffe

Con il probabile aumento dell’uso dei bonifici istantanei grazie alle nuove normative, c’è il rischio che crescano anche le truffe legate a questo tipo di operazioni. Per questo motivo, le banche dovranno investire in misure di sicurezza sempre più sofisticate e affidabili per proteggere i clienti e prevenire attività fraudolente.

Questa iniziativa dell’Unione Europea rappresenta un passo avanti importante per uniformare le condizioni di accesso ai servizi bancari in tutta Europa. Un mercato unico più trasparente e competitivo. I consumatori potranno beneficiare di una maggiore libertà e sicurezza nei pagamenti istantanei. Le banche saranno incentivate a migliorare ulteriormente i propri sistemi di sicurezza e ad eliminare le barriere economiche che finora limitavano la diffusione di questi strumenti.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE