Bonus Barriere Architettoniche: come funziona e come utilizzarlo

Il bonus barriere architettoniche è un incentivo che offre vantaggi economicamente importanti a coloro che scelgono di progettare e realizzare edifici o spazi pubblici conformi agli standard di accessibilità per le persone con disabilità.

In tal modo, si favorisce proprio l’eliminazione delle barriere architettoniche, consentendo a tutti i cittadini di godere appieno dei luoghi e dei servizi della comunità.

Questo bonus non solo migliora la qualità della vita delle persone con disabilità, ma contribuisce anche a promuovere una cultura dell’uguaglianza e dell’accessibilità nell’ambito dell’edilizia e dell’urbanistica, rendendo le città più inclusive e accoglienti per tutti.

Come funziona il bonus barriere architettoniche

Il bonus è pensato per tutti coloro che intraprendono lavori al fine di rendere gli edifici più accessibili per tutti. Se i lavori si svolgono tra il 2022 e il 2025, si può ottenere uno sconto sulle tasse da pagare. La detrazione Irpef sarà da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa, si può chiedere uno sconto direttamente sulla fattura dei lavori o trasferire il proprio diritto allo sconto a qualcun altro.

Il bonus è pari al 75% delle spese che sostenute, fino a un certo importo che varia da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui si sono svolti i lavori.

Inoltre, ci sono anche sconti fiscali per lavori di ristrutturazione degli edifici. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia è prevista una detrazione del 50% sulle spese fino a 96.000 euro se i lavori sono compresi tra il 2012 e il 2024. Il bonus si riduce del 36% fino a 48.000 euro per i lavori dal 2025 in poi.

GBC Sistemi può aiutarti nell’utilizzo del bonus barriere architettoniche e in tutto il processo di ristrutturazione edilizia.

GBC Sistemi: la passione per l’impresa

GBC Sistemi ha consolidato il suo successo nel territorio siciliano diventando un’impresa leader nella progettazione e nella produzione di infissi e serramenti. L’azienda ha realizzato anche importanti opere di carattere pubblico, svolgendo commissioni rilevanti per l’edilizia alberghiera, commerciale e abitativa. GBC Sistemi lavora sia con committenti pubblici che privati.

Alla guida dell’impresa troviamo Francesco Greco. Avvicinatosi alla passione per questo settore sin da bambino, dedica al suo lavoro passione e risorse. Fra le mura del laboratorio di un maestro artigiano apprende le basi del lavoro. Intorno al 1990, il titolare gli cede l’attività, e col suo bagaglio d’esperienza comincia ad allargare le competenze dell’azienda. La sede viene trasferita nel 1996 in un locale di 150 metri quadri attrezzato con macchinari innovativi. Dedicando al suo lavoro passione e risorse, nel 2002 ingrandisce la sede. Negli stessi anni la produzione incrementa la sua crescita e l’azienda comincia a farsi strada e a porre il suo nome a livello regionale e interregionale fino a spingersi nel Nord Italia. Grazie al suo impegno negli anni, oggi l’azienda rappresenta una realtà concreta e professionale.

I servizi

Tra i vari servizi di cui si occupa GBC sistemi troviamo tutti i tipi di serramenti: dagli infissi in PVC a quelli in acciaio alle porte blindate. L’azienda si occupa anche di tende e coperture, della lavorazione del ferro e dell’acciaio (cancelli e scale) e di facciate ventilate.

GBC Sistemi può essere una valida scelta per valutare l’utilizzo del bonus barriere architettoniche. L’impresa è infatti disponibile per valutare diversi tipi di interventi, a carattere pubblico o privato, accompagnando il cliente nelle scelte e nelle soluzioni migliori. Insieme a GBC Sistemi si possono intraprendere differenti idee di progettazione, scegliendo tra tutti i servizi proposti; inoltre, l’azienda offre alcuni dei materiali della migliore qualità in commercio.

Quando si tratta di opere e lavori rilevanti, è importante affidarsi a professionisti del settore, non soltanto competenti, ma disponibili verso i clienti e propensi all’ascolto delle esigenze di ogni caso.