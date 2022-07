Borgetto, incendiata l’auto di due coniugi sindacalisti della Cia

Le indagini sono condotte dai carabinieri

BORGETTO – Data alle fiamme l’auto di due coniugi, di 58 e 72 anni, ex dirigenti sindacali nella provincia di Palermo. La scorsa notte a Borgetto (Pa) la Fiat Panda di due ex sindacalisti della Cia (Confederazione italiana agricoltori) è stata avvolta dalle fiamme in via Sant’Antonino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, intervenuti insieme ai carabinieri, hanno trovato tracce di benzina. Le indagini sono condotte dagli uomini dell’Arma di Partinico, guidati dal capitano Mario Petrosino. Sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza.