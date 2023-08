Si perde tra le campagne di Borgo Fazio, ritrovato in stato confusionale

L'anziano era diretto in aeroporto per andare a prendere la moglie

TRAPANI – Era diretto all’aeroporto di Trapani Birgi per prendere la moglie appena atterrata, ma si è perso non riuscendo a trovare la via per raggiungere lo scalo.

Un settantenne di Alcamo è stato ritrovato dai carabinieri in stato confusionale tra le campagne di Borgo Fazio ai confini con Salemi in una zona dove non c’era copertura telefonica e quindi non era riuscito a chiedere aiuto.

Dopo averlo assistito i militari lo hanno accompagnato all’aeroporto dove ad attenderlo c’era la moglie.