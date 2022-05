Borgo Molara, viabilità in tilt nel quartiere per una buca

La linea del bus 380 costretta a deviare il suo percorso. I disagi dei residenti

PALERMO – La viabilità di un intero quartiere (e non solo) paralizzata da più di un mese da una buca. Questo accade a Borgo Molara, vicino Monreale. L’intoppo stradale (che si trova precisamente all’altezza del civico 49 di via Aquino Molara) crea parecchi disagi, soprattutto ai pendolari che viaggiano sui mezzi pubblici. La strada è a doppio senso di marcia.

Le deviazioni. Il quartiere è collegato con il centro urbano da ben due linee dell’Amat (364 e 380). La 364 parte dal Parcheggio Basile ed arriva ad Aquino. La 380, invece, partendo sempre dal Parcheggio Basile arriva alla Strada Vicinale Corpo di Guardia a Monreale. A causa di questo disagio, invece delle due vetture di 364 e delle altre due di 380, ce ne sono solo due complessivamente: una di 364 e una di 380. La 380, però, invece di arrivare a Borgo Molara, si dirige ad Aquino (effettuando lo stesso percorso della 364).

Le lamentele. Molti anziani, mamme, bambini, sono costretti ad optare per l’unica soluzione possibile: percorrere a piedi il tragitto lungo due chilometri che collega Via Olio di Lino (ad Aquino) con Borgo Molara. “E’ assurdo – commenta una residente della zona –mio marito è invalido ed io non guido. È impossibile vivere così. Da Borgo Molara? Se potessi scapperei…”.