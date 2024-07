Borsellino, nuove audizioni: “Verità negata per troppo tempo”

L'annuncio della presidente dell'Antimafia Colosimo

PALERMO – “Probabilmente già nelle prossime settimane faremo delle nuove audizioni. Certamente, vorrei che anche i familiari dei ragazzi delle scorte venissero in commissione perché la relazione finale deve dare all’Italia un quadro completo e la storia che sin qui non si è potuta scrivere”. Lo ha detto Chiara Colosimo, la presidente della commissione Antimafia, questa mattina alla caserma Lungaro della polizia di Stato nel corso delle iniziative per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio a Palermo.

“Quel 19 luglio giorno drammatico”

“Sono passati 32 anni da quel drammatico giorno che ha cambiato per sempre la storia della nostra Nazione – ha aggiunto Colosimo -. Paolo, Emanuela, Vincenzo, Walter, Agostino e Claudio persero perché credevano nello Stato e nel loro lavoro”.

“Dobbiamo cercare la verità”

E ancora: “Il coraggio dimostrato da questi eroi spinge ogni giorno la Commissione Antimafia, che ho l’onore di presiedere, a cercare quelle verità per troppo tempo negate e disattese. Lo dobbiamo a tutti gli uomini e le donne che hanno perso la vita nella lotta alla mafia; e lo dobbiamo a tutti quelli che non si sono piegati al ‘puzzo del compromesso morale’. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di quel ‘fresco profumo di libertà’ che Paolo sognava”.