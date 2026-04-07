 Pozzallo, picchia i genitori per l'acquisto della droga: arrestato
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Botte e minacce ai genitori per la droga, arrestato a Pozzallo

carabinieri
Le indagini dei carabinieri
RAGUSA
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1 min di lettura

POZZALLO (RAGUSA) – Avrebbe picchiato e minacciato di morte la madre e il padre, quest’ultimo affetto da una grave patologia invalidante, che si rifiutavano di dargli i soldi per comprare della droga.

La ricostruzione dei carabinieri di Ragusa

Questa l’accusa contestata a un 27enne di Pozzallo (Ragusa), a cui i carabinieri hanno notificato un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, in un’abitazione diversa da quella familiare, emessa dal gip di Ragusa, su richiesta della locale Procura, che ipotizza i reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate, estorsione e rapina.

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