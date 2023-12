Perché scegliere il pesce surgelato per i pranzi e le cene di Natale

Il Natale sta arrivando, si acquistano i primi regali e si inizia a riflettere su quali pietanze preparare in occasione di pranzi e cene con parenti e amici. Il pesce fresco è un’alternativa raffinata, ma potrebbe risultare estremamente complesso riuscire a reperirlo in prossimità delle feste, a causa dell’alta affluenza presso gli esercizi commerciali. Acquistarlo in anticipo non rappresenta una scelta conveniente, in quanto il pesce fresco, dopo alcuni giorni, tende a perdere le qualità nutritive, la morbidezza e il gusto. Dunque, un’ottima alternativa potrebbe essere il pesce surgelato. Quest’ultimo comporta una grande quantità di benefici a favore dei consumatori, che lo rendono preferibile rispetto al pesce fresco.

I vantaggi del pesce surgelato con quello fresco

Molti si chiedono: perché scegliere il pesce surgelato al posto di quello fresco? È sicuro? È buono? Ebbene sì, contrariamente a quello che si potrebbe credere, il pesce surgelato possiede diversi vantaggi. In primis, la velocità di preparazione, che per chi conduce una vita frenetica, è un’ottima soluzione per sfuggire allo stress. Un vantaggio significativo è che arriva in tavola già pulito e pronto da cucinare, senza dover perdere tempo a sviscerarlo e sfilettarlo. I prodotti ittici surgelati, inoltre, mantengono nel tempo la qualità, soprattutto se surgelati a bordo dell’imbarcazione in cui il pesce è stato catturato, conservando le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutritive per più tempo rispetto ai prodotti refrigerati. La sicurezza è il vantaggio più importante: la surgelazione del pesce, infatti, blocca la proliferazione dei batteri e il freddo impedisce la creazione di muffa. Non avendo una stagionalità, è possibile reperire ogni specie in qualsiasi periodo dell’anno. Infine, il pesce surgelato può essere conservato in porzioni, per lunghi periodi di tempo e in tal modo è possibile evitare uno spreco di cibo, generando un basso impatto ambientale.

Dove comprare pesce surgelato a Palermo

Le Bontà Surgelate è un esercizio commerciale, situato a Palermo, in via Gustavo Roccella, 52/L, che propone una grande varietà di prodotti ittici surgelati e non solo, perfetti da preparare in occasione di pranzi e cene di Natale. L’azienda si rifornisce presso ingrossi che forniscono surgelati di qualità certificati. La specialità proposta da Le Bontà Surgelate è il pesce surgelato panato con il pane importato da Borgo Parrini: un esempio è la frittura di totani e baccalà. Il pesce viene surgelato a bordo e propone diverse alternative: merluzzo, salmone, branzino e platessa sono soltanto alcune delle proposte dell’azienda. Le Bontà Surgelate offre ai clienti la possibilità di accompagnare le pietanze surgelate con antipasti di pesce fresco, tra cui cocktail di gamberi, caponata di pesce spada, polpette di sarde in agrodolce, sarde a beccafico, insalata di mare e insalata di polpo fresco. L’azienda accontenta anche i gusti dei più piccoli: nuggets e birbe di pollo sono un’alternativa per i bambini che non amano il pesce. Da le Bontà Surgelate, quindi, è possibile trovare tutto il necessario per preparare pranzi e cene di Natale, con prodotti ittici di qualità e pollo surgelato, accompagnato dallo spumeggiante Santero, reperibile all’interno dell’attività. Il servizio a domicilio gratuito è un plus che l’azienda offre ai suoi clienti, con i quali, negli anni ha instaurato un rapporto di fiducia autentico e sincero.