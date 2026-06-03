 Bruciati vivi quattro braccianti, il procuratore: "Gravità inaudita"
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Braccianti bruciati vivi, il procuratore: “Episodio di una gravità inaudita”

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"Pronta risposta dello Stato. Lo dobbiamo alla gente del Sud"
LE INDAGINI
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1 min di lettura

È stato un episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità”. A dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D’Alessio nell’incontro con i giornalisti in Questura a Cosenza sulla strage dei braccianti di Amendolara.

“L’episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Indagini ci hanno consentito di raccogliere, con tutte le cautele del caso, gli indizi di reato.
Ho apprezzato, e tutti dobbiamo farlo, l’ennesima pronta risposta dello Stato. Lo dobbiamo soprattutto alla gente del Sud”.

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