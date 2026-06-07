I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica

REGGIO EMILIA – Grave incidente alle 3 e mezzo di notte del 6 giugno lungo la Strada Provinciale 62 “Cisa”, nel comune reggiano di Brescello in provincia di Reggio Emilia. Nella zona di Lentigione, un’auto ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette.

Morto un 19enne, originario e residente a Pontedera. Con lui un 18enne, anche lui di Pontedera, che è rimasto ferito e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Parma.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale.