Brianza, guida in stato d’ebbrezza e incidente: dopo 12 anni sconterà la pena

L'uomo non aveva patente e neanche copertura assicurativa

MILANO – Un operaio di 47 anni è stato arrestato perché deve scontare ai domiciliari 8 mesi per aver tamponato due ragazze con l’auto mentre era ubriaco 12 anni fa a Carate Brianza. Allora l’uomo, alla guida della sua Y10, aveva tamponato una Golf con due 20enni rimaste illese.

Dai controlli emerse che l’uomo non avesse mai preso la patente, fosse senza assicurazione ed era stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e multato per altre violazioni. Dopo 12 anni deve scontare la condanna.