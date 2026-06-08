 Bronte, Gullotta eletto sindaco: Castiglione sconfitto al ballottaggio
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Il candidato civico sostenuto anche da La Vardera ottiene il 63,7%
NEL CATANESE
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BRONTE (CATANIA) – Giuseppe Gullotta è il nuovo sindaco di Bronte. Il candidato civico, sostenuto anche da Ismaele La Vardera e dal movimento Controcorrente, ha vinto il ballottaggio con il 63,7% dei voti.

Gullotta ha superato il parlamentare azzurro ed ex presidente della provincia di Catania Giuseppe Castiglione, candidato del centrodestra, fermo al 36,6% delle preferenze. Un risultato che assume particolare rilievo nel comune etneo, storicamente considerato uno dei principali riferimenti politici della famiglia Firrarello-Castiglione.

Giuseppe Gullotta
Giuseppe Gullotta

Per il turno di ballottaggio l’affluenza si è attestata al 55,19% degli aventi diritto, in calo di 6,36 punti percentuali rispetto alla prima tornata elettorale.

Alle ore 19:00 è previsto il comizio di ringraziamento a Piazza Rosario, nel centro di Bronte. 

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