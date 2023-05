Brunori: “Ci godiamo la vittoria, Cagliari sfida difficile”

“Oggi abbiamo dato qualcosa in più per alzare l’asticella e conquistare la vittoria“

PALERMO – Matteo Brunori è tornato al gol in casa, cosa che non gli succedeva da troppe partire, anche grazie alla sua rete il Palermo è tornato alla vittoria ed ha conquistato il settimo posto in classifica, che significa playoff quando mancano due giornate alla del campionato.

“Vivere la città ti fa capire tante cose – ha spigato l’attaccante in sala stampa -, non c’è bisogno di parlare prima della partita. Sapevamo quanto era importante portare a casa la partita, oggi abbiamo dato qualcosa in più per alzare l’asticella e conquistare la vittoria“.

“Dispiace per il giallo che mi farà saltare la partita di Cagliari, ma fa parte del campionato e l’accetto“.

“Quelli che siamo qui dall’anno scorso hanno cercato di raccontare le emozioni vissute durante i playoff – ha concluso il capitano rosanero – per far capire cosa può succedere. Ci godiamo la vittoria e pensiamo al Cagliari che è molto difficile“.