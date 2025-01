Buche e terra dell’Etna sulle strade acesi, Castro: “Soccorsi a rischio”

L'intervento del presidente del Seus 118 in Sicilia

CATANIA – Buche e sabbia dell’Etna: con l’arrivo delle piogge, le strade nell’acese si sono rivelate pericolose per il lavoro dei soccorritori. Lo sostiene il presidente della Seus 118 in Sicilia Riccardo Castro in un comunicato in cui invita a mettere in sicurezza le arterie stradali.

Buche sulle strade nell’acese: la nota

“Le violente precipitazioni meteo – si legge nella nota di Castro – che si sono abbattute copiose anche sul territorio acese hanno una volta di più messo a nudo i problemi di circolazione sulle strade, non solo quelle più trafficate”.

“La presenza di buche vistose – continua Castro – ma addirittura anche di sabbia dell’Etna caduta nel mese di agosto e in alcuni punti non rimossa rende difficoltoso e rischioso il lavoro dei soccorritori che quotidianamente assicurano il servizio a bordo delle ambulanze”.

I problemi, conclude Castro, “riguardano la circolazione dei mezzi che possono potenzialmente usurarsi a causa delle sollecitazioni provenienti dal manto dissestato e il trasporto di politraumatizzati che questo stato di cose mette a serio rischio. Sarebbe opportuno intervenire in maniera celere per mettere in sicurezza le arterie acesi”.

Il problema delle buche è comparso anche a Catania, dove il comune ha approntato tre squadre di operai per intervenire.