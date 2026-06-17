La richiesta della procura di Gela

GELA – La procura di Gela (Caltanissetta) ha chiesto la condanna, a tre anni e quattro mesi, dell’ex sindaco di Butera (Caltanissetta), Filippo Balbo, attuale consigliere comunale e provinciale del Mpa. E’ accusato di tentata induzione indebita.

Secondo la procura, avrebbe preteso assunzioni di favore nella Cta per disabili psichici di Butera ma anche il licenziamento o il trasferimento di un operatore, che riteneva non vicino a lui politicamente. Inoltre, secondo le contestazioni confermate dai pm nella requisitoria, avrebbe richiesto l’aumento del monte orario in favore di una specialista che era in servizio nella struttura.

Balbo ha respinto le accuse e a settembre toccherà alla difesa, con il legale Antonio Gagliano, esporre le proprie conclusioni. Per la condanna dell’ex sindaco ha concluso anche la parte civile, in rappresentanza dei responsabili della società che gestisce la Cta, con il legale Lillo Fiorello.