Le banconote sono state ritrovate perfettamente integre

A Trieste un uomo ha gettato per sbaglio 7mila euro in contanti dentro un cassonetto della raccolta differenziata, accorgendosi solo in un secondo momento di aver smarrito il denaro. Resosi conto dell’errore, il cittadino si è rivolto ai carabinieri denunciando l’accaduto e chiedendo aiuto per tentare di recuperare la somma.

Butta 7mila euro tra i rifiuti, le ricerche

Ricevuta la segnalazione, i militari dell’Arma hanno avviato immediatamente gli accertamenti, coordinandosi con il servizio di raccolta rifiuti della città. Grazie alle verifiche effettuate sul percorso, è stato possibile rintracciare e fermare il mezzo che aveva svuotato i contenitori presenti nell’area indicata dall’uomo.

Una storia a lieto fine

Sono quindi iniziate le operazioni di ricerca tra i rifiuti conferiti sul camion. Dopo circa due giorni di controlli, il denaro è stato individuato all’interno del materiale raccolto. Le banconote erano ancora in buone condizioni e l’intera cifra è stata riconsegnata al proprietario che ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Chi è il proprietario della somma recuperata

Secondo quanto emerso, si tratta di un residente di Trieste titolare di diversi locali pubblici cittadini. I 7mila euro recuperati erano costituiti da risparmi personali e da parte degli incassi della sua attività commerciale.

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