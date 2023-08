Festival Internazionale Palermo Classica, sul palco il duo Buzzurro-Costa

Si esibiranno a Palazzo Chiaramente sul palco dello Sheri Hall

PALERMO – Un duo d’eccezione quello che salirà sul palco del Festival Palermo Classica 2023 per la Jazz Section organizzata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

Appuntamento fissato per domani, domenica 6 agosto alle ore 21.15, a Palazzo Chiaramonte Francesco Buzzurro e Yamandu Costa insieme sul palco dello Sheri Hall.

Due tra i più grandi chitarristi al mondo su un solo palco. Francesco Buzzurro con un repertorio originale di sue composizioni ispirato dal mediterraneo, Yamandu Costa e i suoi ritmi sudamericani ed il terzo atto che vede insieme i due maestri della chitarra.

Yamandu è giovane gaucho e figlio d’arte, il padre chitarrista oltre che trombettista e la madre cantante con sangue veneto, di cognome Marcon. Nella sua musica si alternano choro, baião, chamamé, ma anche porro colombiano, un accattivante e lieve intreccio di bossa, musica cubana e improvvisazione jazzistica.

Francesco Buzzurro appassionato di chitarra classica e jazz è stato definito dal Maestro Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta”. Apprezzato grazie al suo approccio orchestrale alla chitarra, possiede uno stile trasversale che abbraccia il genere classico, il jazz e quello folkloristico.

L’artista siciliano inoltre ha in programma altre performances in giro per il mondo, tra cui San Pietroburgo, Giappone ed ancora in Germania.

Per la Jazz Section saranno cinque gli appuntamenti previsti dopo Chiara Civello e quello di Yamandu Costa & Francesco Buzzurro, il 10 sarà la volta di Daria Biancardi, il 26 salirà sul placo la voce del noto speaker radiofonico Nick The Nightfly, per continuare con Anna Bonomolo, Jany McPherson e chiudere con Diego Spitaleri.