Caccamo, l’Mpa annuncia l’adesione di due consiglieri comunali

Lentini: "Benvenuti a Buzzanca e Alongi"

CACCAMO (PA) – Il Movimento per l’Autonomia annuncia ufficialmente l’adesione di due consiglieri comunali di Caccamo, Giovanni Alongi e Maria Buzzanca, alle sue file. “Questo importante passo rappresenta non solo un arricchimento per il nostro Movimento ma segna anche l’inizio di un nuovo progetto politico che mira a rispondere efficacemente ai bisogni del territorio – ha dichiarato Totò Lentini, segretario provinciale organizzativo dell’Mpa -. La loro decisione di unirsi al Movimento per l’Autonomia è frutto di una condivisa visione di futuro per Caccamo, un futuro in cui le politiche territoriali siano realmente al servizio dei cittadini”.

Anche il commissario cittadino del Movimento per l’Autonomia, Pietro Esposto, accoglie con entusiasmo l’adesione dei consiglieri comunali Alongi e Buzzanca. “Invito tutti i cittadini interessati a unirsi al nuovo Circolo del Movimento – aggiunge Esposto – per contribuire con idee e progetti per il futuro di Caccamo. Questo momento rappresenta un’opportunità unica per partecipare attivamente allo sviluppo di iniziative volte a migliorare la comunità e rispondere alle sue esigenze”.