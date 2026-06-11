Intervenuta la Capitaneria di porto dopo la segnalazione di un diportista

RIPOSTO (CATANIA) – Il corpo senza vita di una donna, dall’apparente età di 60 anni, è stato recuperato in mare dall’equipaggio di una motovedetta della Capitaneria di porto di Riposto a circa 500 metri dalla costa di Praiola. A segnalarne la presenza era stato un diportista.

La salma, ancora non identificata, è stata trasferita sul molo del porto in attesa dell’esame del medico legale. Sul ritrovamento ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania che ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Giarre.