Cadavere ritrovato in una cella frigorifera, il figlio in caserma

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in una cella frigorifera a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La scoperta è stata fatta dai carabinieri in un terreno alla periferia della cittadina.

La vittima sarebbe una donna di 80 anni, ma non è ancora chiaro a quando risalirebbe il decesso. I carabinieri della procura di Brindisi hanno rintracciato il figlio per ascoltarlo.

Al momento non ci sono persone indagate e gli stessi contorni della vicenda sono tutti da chiarire. Nella tenuta di campagna in cui è stata fatta la scoperta sono stati trovati anche quattro cani.