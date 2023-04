Cadono calcinacci: intervento alla Chiesa dell’Immacolata

I vigili del fuoco sono intervenuti per metter in sicurezza il campanile dell'edificio sacro.

1' DI LETTURA

CALTAGIRONE. I Vigili del fuoco sono intervenuti per caduta intonaci dal campanile della Chiesa dell’Immacolata che si trova in piazza San Francesco di Assisi a Caltagirone. Riscontrato un serio pericolo per i passanti, la squadra di Caltagirone, vista l’altezza del campanile, ha impiegato anche un’Autoscala di 42 metri oltre l’impiego di personale SAF. Ultimati i lavori l’area è stata inibita al passaggio da parte del Comune. Intervento concluso nel corso della giornata.