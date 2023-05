Le probabili di Cagliari-Palermo: dubbi in attacco per Corini

Le possibili scelte di Ranieri e Corini per la sfida della Unipol Domus valida per la trentasettesima giornata di Serie B

PALERMO – Ultima trasferta della stagione regolare per il Palermo che, alla Unipol Domus, sfiderà il Cagliari di Ranieri per confermare la propria posizione all’interno della griglia play-off. L’ultimo successo contro la SPAL ha permesso ai rosa di salire al settimo posto ma i giochi sono ancora tutti da decidere, con due giornate al termine del torneo e una classifica estremamente corta.

Pochi dubbi per il tecnico rosanero Eugenio Corini in merito all’undici che affronterà gli uomini di Ranieri. In difesa Nedelcearu ha recuperato totalmente i fastidi fisici patiti in settimana e partirà regolarmente dall’inizio insieme a Mateju e Marconi. A centrocampo si rivedono tra i convocati Stulac e Saric ma l’allenatore di Bagnolo Mella confermerà il trio Segre-Gomes-Verre, con Sala e Buttaro ad agire sugli esterni.

I veri dubbi di Corini sono sull’attacco orfano del suo bomber e capitano Brunori. Possibile chance dal primo minuto per Vido che, nelle ultime ore, avrebbe scavalcato Soleri come partner di Tutino con l’attaccante romano pronto ad entrare a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-PALERMO

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Deiola, Dossena, Goldaniga; Zappa, Nandez, Makoumbou, Azzi; Mancosu; Lapadula, Prelec.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Vido (Soleri), Tutino.