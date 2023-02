Calamità e fondi Ue, il Comune cerca consulenti in pensione

Palazzo delle Aquile emana due bandi per esperti a titolo gratuito

2' DI LETTURA

PALERMO – Reclutare consulenti tra i pensionati, seppur qualificati, e farlo a titolo gratuito. Il comune di Palermo emana due bandi per raccogliere la disponibilità di chi, dopo anni passati nel settore pubblico o nel settore privato, abbia la voglia e le energie per continuare ad andare in ufficio occupandosi, in particolare, di Protezione civile e infrastrutture da realizzare con i fondi europei.

Un ritorno di fiamma, quello per i pensionati, a cui non sembra estraneo nemmeno il governo Meloni che nell’ultimo decreto del Pnrr ha modificato le norme previste dalla riforma Madia di renziana memoria, riaprendo la possibilità di reclutare pensionati (però da pagare) per incarichi dirigenziali nella Pubblica amministrazione. Del resto, in un comune a corto di dirigenti, trovare consulenti gratis sarebbe una manna dal cielo.

Anche perché il Segretario generale, lo scorso 19 ottobre, ha messo nero su bianco che anche per il conferimento di incarichi a titolo gratuito è necessario indire una “procedura selettiva di natura concorsuale”, escludendo giurisprudenza alla mano la possibilità di incarichi diretti. Da qui i due avvisi per chi, in pensione, voglia ricoprire incarichi a titolo gratuito fino al 2026 (cioè per tutta la durata del mandato sindacale): le domande, che saranno vagliate dall’ufficio di gabinetto, potranno essere inviate sino ai primi di marzo.

Il primo avviso è in materia di Protezione civile per la prevenzione dei rischi e il superamento delle calamità: il consulente dovrà elaborare proposte per aggiornare i piani comunali di protezione civile e per integrare i piani di soccorso di rischio sismico, rischi di alluvioni e incendi. Il secondo riguarda invece la riprogrammazione delle somme non utilizzate per le infrastrutture a valere sui fondi extracomunali come Pon, Pac, Cipe, ex Fas, ex Patto per Palermo, ex Gescal, Patto per le periferie, fondi centro storico, Fse. I candidati dovranno essere laureati e con esperienza decennale nella direzione di strutture con almeno 50 dipendenti, con punti aggiuntivi in base al numero di dipendenti e al carico di responsabilità.