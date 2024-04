Calatabiano, un 80enne cade e muore al passaggio del treno

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio

CALATABIANO (CATANIA) – L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Catania. S’indaga sulle cause del drammatico incidente in cui ha perso la vita un 80enne di Pasteria. L’anziano è caduto in prossimità della linea ferrata, ha sbattuto contro un sasso e ha perso la vita. È accaduto nel pomeriggio di ieri.

Non è chiaro cosa ci facesse l’80enne sul posto. E non è chiaro neanche se sia stato colpito dal treno o meno. Sta di fatto che, forse per il vento provocato dal passaggio del mezzo, è rovinato a terra e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha provocato la sospensione dei viaggi fra Alcantara e Fiumefreddo per alcune ore.