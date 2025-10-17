Calatafimi, 13enne si perde nel bosco: ritrovato dai soccorritori

Calata la sera non è riuscito più a trovare la via del ritorno

TRAPANI – Un ragazzino di 13 anni si è smarrito con la bici nel bosco di Angimbè, nel territorio di Calatafimi Segesta, nel Trapanese.

Calatafimi, 13enne si perde nel bosco

Calata la sera non è riuscito più a trovare la via del ritorno e si è inoltrato ancora più nel bosco. Non riuscendo a tornare ha chiamato i sanitari del 118.

L’operatore è rimasto più di un’ora collegato al telefono con il ragazzino, impaurito.

Un cane aveva cercato più volte di aggredirlo e il piccolo si è protetto con la bici, come suggerito dall’infermiere del 118, che gli ha anche spiegato come inviare la posizione attraverso il telefono. I sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino sono riusciti a trovarlo e consegnarlo alla madre. Il ragazzino sta bene.