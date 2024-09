Il calciatore Andrea Capone è stato trovato morto con una ferita alla testa

La scomparsa e il cordoglio del Cagliari Calcio

CAGLIARI – È l’ex giocatore del Cagliari Andrea Capone, classe 1981, l’uomo trovato morto questa mattina con una ferita alla testa all’interno di un hotel nel centro di Cagliari.

Andrea Capone ritrovato morto

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’uomo sia caduto accidentalmente, forse dalle scale, sbattendo la testa.

Cresciuto nelle giovanili rossoblù, Capone ha giocato, oltre che nel Cagliari, anche nel Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto e Salernitana.

Ha anche giocato nella nazionale italiana under 20 nel 2001.

Il cordoglio dell’ex squadra di Capone

“Tutto il Cagliari Calcio – scrive la squadra su facebook – apprende con sgomento e profonda tristezza la notizia della scomparsa di Andrea Capone, morto a soli 43 anni”.

“Il legame con la sua Terra . continua la squadra – rimarrà impossibile da scalfire, per un ragazzo da sempre noto per professionalità, dedizione e passione. Qualità che rimarranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, incontrarlo dentro e fuori dal campo. Il Cagliari Calcio si stringe alla famiglia in questo momento di forte dolore. Riposa in pace, Andrea “.

