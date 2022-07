Calcio a 5, avvocati palermitani sul tetto del mondo: premiazione all’Ars

L'Asd Jus Palermo ricevuta all'Ars da Miccichè e Tamajo

PALERMO – C’è una Palermo che esulta per la promozione in serie B e che sogna i palcoscenici del grande calcio grazie al passaggio di consegne del club nelle mani del City football group, e c’è una Palermo che sul tetto del mondo ‘pallonaro’ c’è già arrivata: è quella della Asd Jus Palermo, associazione composta da giovani avvocati che ha rappresentato l’Italia nel campionato mondiale di calcio a 5 vincendo la ventesima edizione del ‘Mundiavocat’, che quest’anno si è svolta a Marrakech, in Marocco. Un successo che arriva dopo tre scudetti nazionali e un quarto posto all’Europeo 2019.

Miccichè, Tamajo e Cugliandro

“La prima Coppa del Mondo a Palermo”

I ragazzi guidati dal presidente Marcello Cugliandro e dal capitano Fabrizio Giustolisi hanno sconfitto in finale il Portogallo in un torneo durissimo, con due match al giorno a 40 gradi di temperatura. Gli atleti della Asd Jus Palermo oggi sono stati premiati con una medaglia dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, e dal deputato componente del Consiglio di presidenza del parlamento regionale Edy Tamajo. “Per noi una bellissima esperienza – ha affermato Cugliandro -. Una grande soddisfazione perché per Palermo è la prima Coppa del Mondo. Abbiamo avuto la meglio su una grande squadra come il Portogallo, dimostrando grande spirito di squadra e abnegazione, senza il gruppo non si va avanti e non si riescono a conseguire risultati così importanti in così poco tempo”.

Asd Jus Palermo premiata all’Ars

“Abbiamo ringraziato questi ragazzi che si sono contraddistinti per meriti sportivi – ha sottolineato Tamajo -. Il loro successo è motivo di vanto per Palermo. Ancora una volta lo sport si dimostra un catalizzatore di energie positive, un grande veicolo di aggregazione capace di dare corpo a profondi sentimenti di amicizia. L’Asd Jus Palermo ha dimostrato grande spirito di squadra, portando in alto il nome della nostra città. Ancora complimenti”.