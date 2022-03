Calcio Catania, il Tribunale non stacca la spina: ancora 10 giorni

Prorogato l'esercizio provvisorio in mezzo ad una enorme confusione.

CATANIA. Poche righe ma inequivocabili. Il Tribunale di Catania non stacca la spina e proverà finché sarà possibile a tenere a galla quello che resta delle rovine del Calcio Catania.

Pochi minuti fa è giunta l’ulteriore proroga al all’esercizio provvisorio: altri dieci giorni per potere capire se il ramo d’azienda, ovvero il titolo sportivo, possa andare venduto o meno.

Altri dieci giorni, dunque, dopo che le due aste competitive erano andate deserte ed il consueto rincorrersi di voci su possibili acquirenti (vedi Benedetto Mancini) che all’improvviso trovano intoppi, equivoci e presunti ostacoli, hanno provato a farla da padrone.

Resta da capire quale sarà il percorso che verrà seguito da qui a giorno 17 marzo. Ovvero: si darà seguito ad una manifestazione d’interesse che, al momento, appare slegata dal contesto nel quale si agisce o si tenterà un ultima e disperata proposizione dell’asta con una partecipazione fissata ad un prezzo ancora più basso?

Non occorrerà attendere molto. Già nelle prossime ore avremo il quadro di una vicenda che in questo fine settimana tra la splendida e quasi commovente prestazione sul campo e quella quasi paradossale dell’extracampo spuntata fuori a colpi di comunicati stampa, ha vissuto momenti a dir poco grotteschi.

Il comunicato del Tribunale

“Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data 7 marzo 2022 il Tribunale di Catania — sezione fallimentare — ha disposto la proroga allo stato dell’esercizio provvisorio sino al 17 marzo 2022 per valutare l’ulteriore possibilità di liquidazione del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a.”.