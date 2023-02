Sempre più Catania: 2-0 a Castrovillari

De Luca e Russotto firmano una vittoria di grande personalità

Con un gol per tempo, il Catania sbanca anche Castrovillari alimentando ulteriormente la scalata alla serie C. Giornata freddissima in terra calabra e primo tempo senza particolari emozioni per oltre mezzora. Al primo, più convinto affondo, i rossazzurri sbloccano il risultato grazie all’ennesima “perla” di Chiarella che imbecca alla perfezione lo sgusciante De Luca, abilissimo a superare il portiere avversario sia pure con una doppia deviazione sotto porta: il pallone prima filtra tra le gambe di Latella e poi viene ribadito in rete dall’attaccante etneo in scivolata. Il Castrovillari, che presenta in panchina il neo allenatore Tommaso Napoli, prova a riorganizzarsi ma, poco prima del quarto d’ora della ripresa, resta in inferiorità numerica per il doppio “giallo” comminato a Romanelli artefice di un brutto fallo su Chiarella meritevole, probabilmente, anche del rigore.

Sull’azione seguente, Sarao scheggia il palo con un gran tiro a giro. Il Catania, corroborato anche dai “cambi”, pigia sull’acceleratore a caccia del gol-sicurezza che arriva nel finale grazie a Russotto che, da posizione decentrata, spedisce in rete un pallone messo in mezzo da De Respinis e deviato da Palermo sul palo… prima del tapin vincente. Vittoria netta, oltre il punteggio, quella conquistata –pur senza strafare- dagli uomini allenati da Giovanni Ferraro che tengono a debita distanza (+14) i più immediati inseguitori (Locri e Lamezia) entrambi vittoriosi. E domenica si torna al “Massimino” per affrontare una Mariglianese in netta ripresa.

Francesco La Rosa

Stadio “Mimmo Rende”- di Castrovillari

domenica 5 febbraio 2023 – ore 14,30

5^ giornata di ritorno – Serie D girone I – 2022-2023

CASTROVILLARI – CATANIA

0 – 2

CASTROVILLARI (3-5-2) – Latella, Filomia (dal 23°s.t. Russi), Mirabelli, Romanelli, Dibari, Cosenza, Asllani, Scandurra (dal 40°s.t.Bonofiglio), Brignola (dal 32°s.t. Cervillera), Dorato (dal 36°s.t. La Ragione), Longo.

A disposizione: Caruso, Nembot, Pittari, Santangelo.

Allenatore: Tommaso Napoli.

CATANIA SSD (4-3-3-) – Bethers, Boccia, Somma, Lorenzini, Castellini (dal 48°s.t. Pedicone), Rizzo, Lodi (k) (dal 7°s.t. Palermo), Vitale, Chiarella (dal 17°s.t. De Respinis), Sarao (dal 19°s.t. Jefferson), De Luca (dal 29°s.t. Russotto).

A disposizione: Groaz, Di Grazia, Forchignone, Giovinco.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro.

Assistenti: Francesco Festa (Barletta) e Gianmarco Spagnolo (Lecce).

Reti : 39°p.t. De Luca (CT); 43°s.t. Russotto (CT).

Ammoniti: Sarao (CT); Romanelli (CV); Asllani (CV); Napoli (allenatore CV).

Espulsi: Romanelli (CV).

Squalificati: Rapisarda (CT).

Indisponibili: Litteri, Sarno, Buffa, Russotto Al., Lubishtani (CT).

Note: Giornata freddissima e terreno in pessime condizioni. Sugli spalti presenti circa 300 tifosi rossazzurri. Assiste al match anche il presidente rossazzurro, Ross Pelligra.

primo tempo (0-1)

23° prima occasione da rete per il Catania: sul cross di Lodi… proma De Luca e poi Vitale mancano la deviazione vincente ad un passo dalla porta avversaria;

27° colpo di testa di Romanelli: pallone sul fondo;

39° Catania in vantaggio: Chiarella lancia in verticale De Luca che supera il portiere avversario. Il pallone prima passa sotto le gambe di Latella, poi si impantana ma De Luca è pronto a spedirlo in fondo al sacco in scivolata: 0-1 !

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

secondo tempo (0-2)

7° nel Catania, Palermo prende il posto di Lodi;

12° nel Castrovillari, Janneh sostituisce Longo;

13° colpo di testa di Boccia, a lato;

14° il Castrovillari resta in 10 uomini: Romanelli si fa ammonire per la seconda volta dopo un fallo su Chiarella;

16° palo colpito da Sarao con un gran tiro a seguito di calcio di punizione laterale;

17° nel Catania, De Respinis rileva Chiarella;

18° Bethers blocca a terra un tiro-cross di Janneh;

19° nel Catania, Jefferson sostituisce Sarao;

23° nel Castrovillari, Filomia lascia il posto a Russi;

29° nel Catania, Russotto rileva De Luca;

32° nel Castrovillari, Cervillera al posto di Brignola;

36° nel Castrovillari, La Ragione sostituisce Dorato

40° Bonofiglio prende il posto di Scandurra;

43° raddoppio del Catania: cross radente di De Respinis, deviazione di Palermo sul palo e, poi, Russotto spedisce in rete da posizione decentrata: 0-2 !

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° nel Catania, Pedicone sostituisce Castellini;

49° finisce con la vittoria del Catania: 2-0