L'imprenditore Luca Giovannone scrive di aver “deluso le aspettative dei tifosi”

CALTANISSETTA – Il presidente della Nissa, Luca Giovannone, ha annunciato le proprie dimissioni al termine della partita di serie D di oggi pomeriggio persa in casa 1-3 contro l’Acireale. Il risultato, maturato al termine di una prova opaca dei padroni di casa, ha scatenato contestazioni da parte della tifoseria, che ha rivolto critiche soprattutto al tecnico Lello Di Napoli.

“Perdiamo 3 a 1 in casa. Mi congratulo – ha detto Giovannone – con la squadra dell’Acireale per la splendida partita. C’era già da mesi un diffuso malcontento da parte dei tifosi della Nissa che si aspettavano molto di più dalla nostra squadra. Mi prendo io tutte le colpe e avendo deluso le aspettative dei tifosi mi dimetto da presidente”.

La società non ha annunciato il futuro

Giovannone, imprenditore originario di Frosinone, negli ultimi anni aveva investito in maniera significativa nel progetto sportivo biancoscudato con l’obiettivo di vincere il campionato di serie D e ottenere la promozione.

Dopo la sconfitta, il presidente ha spiegato di assumersi “tutte le responsabilità” e di aver scelto la via delle dimissioni ritenendo di aver deluso le aspettative del pubblico. La società non ha ancora comunicato come verrà gestita la fase di transizione né chi assumerà l’interim alla guida del club.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA