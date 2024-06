Il calciomercato del Palermo si scalda: da Esposito a Brunori e Segre, le idee

Il punto sulle possibili mosse in entrata e in uscita del club rosanero

PALERMO – Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma tantissime squadre stanno già approfondendo partenze e nuovi arrivi per rinforzare le proprie rose. E anche il Palermo si sta muovendo in anticipo per consegnare al nuovo tecnico Alessio Dionisi un gruppo di giocatori pronto per obiettivi importanti nella prossima stagione di Serie B.

Il giusto mix tra giovani e calciatori d’esperienza, con la dose corretta di ambizione e motivazione. Queste le caratteristiche ricercate dalla dirigenza rosanero per avere a disposizione una compagine adeguata in vista dell’imminente ritiro (si comincia il 7 luglio) e del successivo campionato cadetto.

Le idee del Palermo

I nomi che circolano da un po’ di giorni nell’orbita del club rosanero sono diversi. Non si può ancora parlare di trattative, ma sicuramente di valutazioni approfondite e sondaggi che saranno la base di possibili accordi futuri. A partire dall’interessamento per il difensore in uscita dal Sassuolo Gian Marco Ferrari.

In mediana i rosanero devono sicuramente valutare i rientri di Damiani e Saric. In seguito a questo si potrà eventualmente considerare qualche rinforzo da dare a Dionisi. In attacco, invece, il ds dei rosa sta cercando di muoversi già con interesse verso determinati profili.

Sicuramente potrebbe nascere un asse tra Palermo e Milano, considerata la visita recente di De Sanctis nella sede dell’Inter campione d’Italia. I rosanero potrebbero accaparrarsi giovani di prospettiva che i nerazzurri cederebbero principalmente in prestito (Sebastiano Esposito potrebbe essere proprio uno di questi).

Attualmente, invece, sfumano gli interessi per Defrel e Mulattieri. Borrelli è stato riscattato dal Brescia (era di proprietà del Frosinone), mentre sullo sfondo resta l’idea Vandeputte.

Brunori e Segre nel mirino di altri club

Per quanto riguarda le uscite, il Palermo dovrà tenere in considerazione addii e possibili partenze dei profili più interessanti in casa rosanero. Tra questi, ovviamente, ci sono Matteo Brunori e Jacopo Segre.

Il primo, da pochissimo diventato genitore della sua Matilde insieme alla moglie Dalila, avrebbe chiesto di essere ceduto per poter giocare in massima serie. Empoli e Genoa sarebbero interessate, ma bisogna capire a quali condizioni economiche Brunori lascerebbe il Palermo.

Il centrocampista dei rosa, invece, avrebbe attirato le attenzioni del Lecce in Serie A, ma resta in ballo la sua situazione contrattuale in attesa di un possibile rinnovo proprio con i rosanero (il suo contratto scade nel 2025). Infine, anche Soleri potrebbe lasciare Palermo, è seguito da alcune squadre di Serie B.