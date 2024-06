Palermo, il ds De Sanctis nella sede dell’Inter: interlocuzioni a Milano VD

Il nuovo dirigente dei rosa a Milano

La dirigenza del Palermo è già al lavoro per costruire la squadra rosanero che dovrà affrontare la prossima stagione di Serie B. E a tal proposito, il direttore sportivo del club del capoluogo siciliano Morgan De Sanctis è stato avvistato a Milano mentre lasciava la sede dell’Inter.

Interlocuzioni con il club nerazzurro che potrebbero riguardare più di un giocatore, tra prestiti e scambi realizzabili soprattutto con uno sguardo al futuro. Nella clip in basso, l’ex portiere di Roma, Napoli e Udinese viene ripreso mentre appunto esce dal quartier generale della società milanese.

Insieme a Riccardo Bigon, consulente del City Football Group, e al nuovo tecnico dei rosa Alessio Dionisi, il direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis si sta adoperando in anticipo per arrivare preparato all’apertura del calciomercato estivo fissata per il prossimo 1 luglio.