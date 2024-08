Il Palermo può chiudere per Verre: sarebbe la terza volta in rosanero

Colloqui tra le parti in corso

Valerio Verre potrebbe tornare a giocare per il Palermo. Stando a quanto riportato dal noto sito “Gianlucadimarzio.com”, i colloqui tra le parti sono in corso. Inoltre, c’è fiducia di poter chiudere la trattativa in tempi brevi.

Verre è attualmente svincolato dopo l’esperienza nell’ultima stagione con la maglia della Sampdoria. L’anno scorso, con i blucerchiati, il centrocampista classe 1994 ha totalizzato 25 presenze e un gol in Serie B.

Per il calciatore sarebbe la terza volta in carriera con la maglia del Palermo. La prima risale alla stagione 2013/2014, la seconda invece è stata in sei mesi nel 2023 (da gennaio a giugno). Proprio Verre fu l’autore del gol da centrocampo contro il Frosinone allo stadio “Renzo Barbera” (qui il video).

La compagine di Dionisi, per ora, ha ancora due slot a disposizione nella lista Over della propria rosa (qui un approfondimento). Con l’eventuale arrivo di Verre, dunque, rimarrebbe disponibile solo l’ultimo posto per i calciatori nati entro il 31 dicembre del 2000. A meno che il club di viale del Fante non realizzi ulteriori cessioni in questa sessione estiva di calciomercato.