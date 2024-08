Calciomercato Palermo, 2 slot liberi nella lista Over: le mosse di De Sanctis

Il direttore sportivo lavora per completare la squadra

Il Palermo ha intenzione di dare un’accelerata decisiva alla sua sessione estiva di calciomercato. Dopo aver già puntellato la rosa di mister Dionisi con diversi colpi in entrata, il direttore sportivo Morgan De Sanctis si sta adoperando per mettere a segno gli ultimi innesti all’interno della compagine del City Football Group.

Movimenti che possibilmente verranno concretizzati prima dell’inizio ufficiale del campionato di Serie B. Il Palermo, infatti, giocherà la prima gara della serie cadetta 2024/2025 venerdì 16 agosto, alle 20.30, contro il Brescia (in trasferta). E l’obiettivo sarà quello di arrivare alla sfida con le Rondinelle con un organico il più possibile completo e ben definito.

Innesti e uscite nella compagine guidata da Dionisi devono comunque tenere conto di alcuni limiti numerici definiti dalle liste Under, Over e Bandiere, indette dalla Serie B. La prima di queste non ha alcun limite, ma rientra nella categoria Under solo chi è nato a partire dal 1 gennaio del 2001.

Gli Over, invece, sono i giocatori nati entro il 31 dicembre 2000 e in questo caso non possono esserci più di 18 elementi in questa categoria. Infine le Bandiere, due giocatori al massimo tesserati con la stessa società per quattro o più anni di fila (compreso il settore giovanile). Tra i siciliani nessuno appartiene a questa categoria.

La situazione in casa Palermo

I rosanero, al 5 agosto 2024, possono ancora usufruire di due slot “liberi” nella categoria Over, considerata la presenza di 16 elementi su 18. Tra questi ci sono anche Diakité e Gomes, Under fino alla scorsa stagione e passati “tra i grandi” in quella che sta per cominciare (entrambi sono nati nel 2000).

Nella tabella di seguito non stati inseriti Broh, Damiani e Corona, i primi due Over e il terzo Under, poiché prossimi a lasciare il capoluogo siciliano.

Over (massimo 18) Under (senza limiti) Bandiere (massimo 2) Gomis Desplanches – Diakité Di Bartolo – Lucioni Nespola Nedelcearu Pierozzi Graves Peda Ceccaroni Lund Nikolaou Buttaro Saric Ranocchia Blin Vasic Gomes Segre Insigne Brunori Henry Di Francesco Di Mariano – –

Il Palermo si appresta a completare la squadra

A completare la rosa a disposizione di Alessio Dionisi ci sarà anche Stredair Appuah, che sembra sempre più vicino a firmare con il Palermo. L’esterno offensivo del Nantes, classe 2004, occuperebbe chiaramente la lista degli Under. Ipotesi di arrivo anche per un altro giovanissimo attaccante, ovvero Nikola Sekulov (2002) della Juventus (trattativa che deve ancora sbloccarsi).

A seguire, De Sanctis potrebbe portare a conclusione le discussioni ben avviate con Juventus e Atalanta rispettivamente per Luis Hasa, centrocampista classe 2004, e Andrea Ceresoli, terzino mancino nato nel 2003. Sullo sfondo, per la corsia sinistra, resta viva la pista Di Chiara del Parma, che invece è un Over essendo nato a Palermo nel 1993.

In uscita la strategia dei rosanero potrebbe cambiare. Patryk Peda, difensore centrale rientrato dal prestito alla SPAL, può lasciare i rosanero dopo una valutazione accurata di mister Dionisi al termine del ritiro estivo pre campionato. Da valutare, infine, il futuro di Buttaro e Graves.