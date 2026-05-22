 Caldo africano sull’Italia, in arrivo temperature fino a 35 gradi
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L’anticiclone porterà valori ben oltre la media stagionale soprattutto
METEO
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ROMA – Arriva sull’Italia il primo anticiclone africano della stagione con temperature che nei prossimi giorni supereranno i 30 gradi in diverse regioni della Penisola.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, già entro domenica il Centro-Nord farà registrare valori tipicamente estivi: previste massime fino a 32 gradi alla Spezia e 31 gradi in molte aree della Pianura Padana, Toscana, Sardegna e Lazio, compresa Roma.

Il picco dell’ondata di caldo è atteso per mercoledì 27 maggio quando, secondo le prime stime, tra Basso Piemonte, Emilia e Lombardia orientale si formerà un vero e proprio “triangolo bollente”. Piacenza, Cremona e Mantova potrebbero toccare i 35 gradi, mentre città come Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, Modena e Pavia arriveranno a 34 gradi.

Le temperature saranno superiori di 6-7 gradi rispetto alle medie del periodo. Al Sud i valori resteranno leggermente più bassi per effetto della posizione dell’anticiclone africano, con il baricentro collocato sul Canale della Manica.

Gli esperti raccomandano particolare attenzione per anziani e bambini: fondamentale mantenersi idratati, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e utilizzare adeguate protezioni solari.

Secondo le previsioni, il caldo intenso proseguirà almeno fino alla metà della prossima settimana, seguito da un possibile aumento dell’instabilità atmosferica.

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