 Caldo: bollino arancione a Messina, giallo a Catania e Palermo
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Caldo: domani bollino arancione a Messina, giallo a Catania e Palermo

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Torna l'afa: Campobasso unica città italiana con bollino rosso
MINISTERO DELLA SALUTE
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PALERMO – Dopo la tregua degli ultimi giorni, torna ad aumentare il caldo in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, domani saranno 20 le città contrassegnate dal bollino giallo, mentre Campobasso sarà l’unica con il bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore.

Per quanto riguarda la Sicilia, domani (martedì 28 luglio) Catania e Palermo saranno in bollino giallo, mentre Messina passerà al bollino arancione, che indica condizioni di rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Oggi (lunedì 27 luglio) la situazione è ancora più favorevole: Catania e Messina sono in bollino giallo, Palermo in arancione e nessuna città siciliana è interessata dall’allerta rossa.

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A livello nazionale, domani i bollini gialli saliranno a 20: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Viterbo. Messina e Rieti saranno invece in arancione, mentre Campobasso passerà al rosso. Restano in bollino verde soltanto Cagliari, Venezia e Verona.

Il quadro peggiorerà ulteriormente mercoledì 29 luglio, quando Cagliari sarà l’unica città con bollino verde. Gli arancioni saliranno a 10, mentre Campobasso resterà l’unica città in rosso.

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