 Il grande caldo in Italia, ecco le 22 città con bollino rosso
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Aumentano le città con bollino rosso, 3 siciliane sorvegliate speciali

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Il bollettino del ministero della Salute
L'EMERGENZA CALDO
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1 min di lettura

ROMA – Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l’emergenza legata alle ondate di calore: oggi le città ‘rosse’ salgono a 22, mentre domani 30 giugno e mercoledì 1 luglio il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane dal nord al sud. Lo rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città italiane

Le città italiane con bollino rosso per il caldo

Oggi le città col bollino rosso sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo.

Con bollino arancione sono Cagliari, Catania e Trieste. Le città più fresche, con bollino giallo, sono Reggio Calabria e Messina.

emergenza caldo

Le previsioni per i prossimi giorni

Il 30 giugno e l’1 luglio i bollini rossi aumentano da 22 a 25: in rosso, infatti, passano anche Cagliari, Catania e Trieste. La città di Messina rimane la più fresca: conserva il bollino giallo anche domani e l’1 luglio. Reggio Calabria, invece, il 30 giugno e l’1 luglio passa al bollino arancione.

I colori indicano i livelli di rischio per le ondate di calore. Con il bollino verde (Livello 0) nessun rischio per la salute. il bollino giallo (Livello 1) indica pre-allerta. Indica cioè condizioni meteo che precedono un’ondata di calore. Non c’è un pericolo immediato, ma si richiede attenzione per anziani, bambini e persone con malattie croniche. Il bollino Arancione (Livello 2) indica rischio per i fragili. Le temperature sono alte e possono causare problemi di salute nei gruppi di persone più deboli (anziani, malati, bambini). Il bollino Rosso (Livello 3) indica una ‘emergenza caldo’. Le ondate di calore sono gravi e prolungate. C’è un forte rischio per tutti, anche per le persone giovani e in buona salute.

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