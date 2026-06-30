 Bollino rosso per il caldo in 22 città, mercoledì solo due
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Caldo, domani 22 città col bollino rosso: mercoledì saranno solo due

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Lo segnala il Ministero della Salute
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ROMA – Diminuisce il caldo e l’afa: domani le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute per l’allerta ondate di calore scendono, infatti, a 22 rispetto alle 25 di oggi, e mercoledì saranno solo due.

Le città con bollino rosso l’1 luglio

Domani 1 luglio le città in rosso sono: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona. Cinque città sono con bollino giallo di preallerta per possibile ondata di calore (Bolzano, Messina, Napoli, Torino, Viterbo) e una, Reggio Calabria, in arancione (rischio per i soggetti più fragili).

Il 2 luglio calo drastico dei bollini rossi: l’allerta massima varrà solo per Catania e Reggio Calabria. In arancione solo Messina. Tutte e altre 24 città oggetto del monitoraggio saranno in giallo.

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