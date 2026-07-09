 Caldo e sovraffollamento in carcere: l'allarme di Pino Apprendi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Caldo e sovraffollamento in carcere: l’allarme del Garante dei detenuti

Pino Apprendi carceri Palermo
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La denuncia di Pino Apprendi
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Quando dicono che le carceri sono un vero e proprio infermo è vero. Partendo dal sovraffollamento: a Palermo al Pagliarelli vi sono 1406 detenuti a fronte di una capienza di 1147, all’Ucciardone rispetto ad una capienza di 567 gli ospiti sono 610″. Lo ha detto Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, parlando a margine di una riunione con l’Anci regionale in corso a Palermo.

“E’ una situazione drammatica, in più andiamo alle alte temperature estive, le disposizioni recenti dicono che non possono esserci ventilatori nelle celle, che già sono anguste e nelle quali i tre metri per persona non sono mai rispettati. Stanno pensando di vietare anche i frigoriferi e la situazione rischia di diventare ingestibile. Già si sono registrati dei casi di malori ma è chiaro che, laddove c’è sovraffollamento c’è anche nervosismo e tutto questo ricade sul personale di polizia penitenziaria, che è sempre più sotto organico”. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI