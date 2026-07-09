La denuncia di Pino Apprendi

PALERMO – “Quando dicono che le carceri sono un vero e proprio infermo è vero. Partendo dal sovraffollamento: a Palermo al Pagliarelli vi sono 1406 detenuti a fronte di una capienza di 1147, all’Ucciardone rispetto ad una capienza di 567 gli ospiti sono 610″. Lo ha detto Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, parlando a margine di una riunione con l’Anci regionale in corso a Palermo.

“E’ una situazione drammatica, in più andiamo alle alte temperature estive, le disposizioni recenti dicono che non possono esserci ventilatori nelle celle, che già sono anguste e nelle quali i tre metri per persona non sono mai rispettati. Stanno pensando di vietare anche i frigoriferi e la situazione rischia di diventare ingestibile. Già si sono registrati dei casi di malori ma è chiaro che, laddove c’è sovraffollamento c’è anche nervosismo e tutto questo ricade sul personale di polizia penitenziaria, che è sempre più sotto organico”.