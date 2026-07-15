Domani cabina di regia al ministero della Salute

ROMA – Aumentano ancora le città da bollino rosso dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16, contro i 15 di domani e i 7 di oggi, i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 città.

Caldo, scatta il bollino rosso

Si tratta di Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La new entry è Milano. Sempre venerdì bollino arancione, con rischio caldo solo per i più fragili, ad Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli.

In giallo, sempre venerdì 17, le restanti 7 città con lo stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore. Si tratta di Bari, Bolzano, Catania, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona. Tornando ai bollini rossi, l’allerta è ininterrotta dal 9 luglio per Firenze e dal 10 luglio per Perugia, mentre per Milano è il primo giorno di rosso in questa terza ondata di calore dell’anno. Il vero balzo dei bollini rossi si avrà domani, quando dai 7 di oggi si passerà a 15: giovedì e venerdì, quindi, dovrebbero rappresentare il picco di questa ‘fiammata africana’.

Domani cabina di regia

Si svolgerà domani alle 11.30 al ministero della Salute una nuova riunione della Cabina di regia interistituzionale prevista nell’ambito del Piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Lo rende noto lo stesso dicastero.