Caldo, tornano i bollini arancioni: mercoledì allerta in nove città

Il Ministero della Salute segnala una nuova ondata di calore in Italia

ROMA – Dopo la breve tregua favorita dal passaggio della perturbazione della scorsa settimana, torna a salire l’allerta per il caldo. Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore segnala il ritorno dei bollini arancioni, che indicano un livello di rischio per le persone più fragili.

Ondata di calore sull’Italia

Per martedì 7 luglio è prevista una sola città con bollino arancione: Firenze. La situazione peggiorerà però nella giornata di mercoledì 8 luglio, quando le città in livello 2 diventeranno nove: Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.

Per oggi, lunedì 6 luglio, non sono invece presenti bollini arancioni.

Le citta con il bollino rosso

Parallelamente aumentano anche le città in bollino giallo, che rappresenta una condizione di pre-allerta per possibili ondate di calore. Oggi sono dieci: Brescia, Firenze, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Torino e Verona. Domani saliranno a dodici con l’ingresso di Ancona, Bologna e Bolzano. Mercoledì i bollini gialli torneranno a nove, poiché in diverse città saranno sostituiti dal livello arancione.

Il monitoraggio del Ministero della Salute interessa 27 centri urbani italiani. La scala di allerta va dal verde, che indica l’assenza di rischi, al giallo per la pre-allerta, all’arancione per il rischio rivolto soprattutto alle persone più vulnerabili, fino al rosso, che segnala condizioni di massimo rischio per l’intera popolazione.