Caldo, venerdì bollino rosso in 11 città d’Italia: Palermo sarà arancione

Peggiora il quadro nazionale

ROMA – Sale il livello di allerta per il caldo in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, i bollini rossi passeranno dall’unica città di oggi alle 11 previste per venerdì 31 luglio, segno di un’ondata di calore in progressivo peggioramento.

Il caldo in Sicilia

Per la Sicilia, la situazione resta sotto controllo ma con un’evoluzione da monitorare. Catania e Messina rimarranno in bollino giallo fino a venerdì, mentre Palermo, oggi (mercoledì 29 luglio) e domani in giallo, passerà in bollino arancione nella giornata di venerdì, livello che indica possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

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A livello nazionale, venerdì scatterà il bollino rosso per Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio nell’ambito del Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute e riferito a 27 città italiane.