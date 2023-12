Calendario fiscale, il governo cambia: ecco quando si pagheranno le tasse nel 2024

Cambia anche la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi

Il governo Meloni ha approvato uno dei decreti che definiscono il calendario fiscale per il 2024, calendario che prevede alcune novità. Tra queste, la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata che sarà un’opzione anche per le partite Iva. In più, il Fisco non potrà inviare lettere ai contribuenti né ad agosto né a dicembre, e la data per presentare la dichiarazione dei redditi sarà anticipata per tutti al 30 settembre.

Dichiarazione precompilata

Innanzitutto, dal 2024 si allargherà la platea di coloro che potranno utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Sarà possibile, infatti, anche per tutte le persone fisiche che hanno una partita Iva. La novità sarà sperimentale l’anno prossimo, con l’intenzione di renderla stabile a partire dal 2025. Chi riceve la dichiarazione precompilata può accettarla, incluse tutte le detrazioni e deduzioni già inserite dal Fisco, e in questo modo evitare i controlli. Il possibile svantaggio per chi ha la partita Iva è che in questo modo si rinuncerebbe a aggiungere ulteriori deduzioni o detrazioni fiscali.

Pagamento delle tasse

Ci saranno anche due cambiamenti, in particolare, per ciò che riguarda il pagamento delle tasse e il rapporto con l’Agenzia delle Entrate. Tutte le lettere che riguardano gli avvisi per i controlli e la compliance non potranno essere inviate nei mesi di agosto e di dicembre.

In più, cambia la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi. La data per tutti sarà quella del 30 settembre 2024, anziché il 30 novembre.