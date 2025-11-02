Calliope rivoluziona l’esperienza di shopping con il format Wonder Lines a Trapani

E’ tempo di grandi cambiamenti e di nuove sfide per Calliope, brand di lifestyle accessibile del Gruppo Teddy, che si proietta in un audace passo verso l’innovazione ed una elegante contemporaneità.

Calliope inaugura un nuovo capitolo all’interno del proprio universo retail con un nuovo store a Trapani in Via Fardella 351, offrendo una vastissima gamma dell’assortimento Calliope su una superficie di vendita da 630 metri quadri.

Lo store ospiterà, infatti, le collezioni Donna con la nuova suggestiva proposta legata alle Calzature, oltre ai comparti Uomo e Kids.

“Un nuovo corso di negozi ampliati e rinnovati nel concept che testimonia la volontà di continuare ad investire in un marchio che manifesta significativi margini di crescita. Il nostro obiettivo consiste nel creare un’esperienza d’acquisto unica, che vada oltre il semplice atto di fare shopping, per offrire al nostro prodotto uno spazio ideale ad accoglierlo e ad interpretarlo, un ambiente che ispiri e incanti. Gli spazi riflettono ora una linearità architettonica luminosa e calda al tempo stesso, grazie a tonalità essenziali e naturali che valorizzano la proposta assortimentale.” – afferma Raniero Sambuci, Brand Director di Calliope.

Calliope vuole ispirare le persone ad esprimere la propria personalità e per questo crea uno stile che si basa su un’accurata selezione di prodotti e outfit adatti ad ogni occasione: con 140 negozi in tutta Italia, il brand garantisce un’offerta completa per una destination di shopping versatile e all’avanguardia.