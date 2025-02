Le fiamme gialle sequestrano oltre 3.500 articoli di Carnevale

Si tratta di materiale potenzialmente pericoloso per la salute

CATANIA – I militari della compagnia di Caltagirone sono sottoposti a sequestro amministrativo oltre 3.500 articoli risultati non conformi alle vigenti normative comunitarie attestanti gli standard qualitativi e di sicurezza.

Il provvedimento è stato adottato dopo un’ispezione nei locali di una ditta individuale gestita da un cinese da cui sono emersi numerosi articoli ludici irregolari pronti a essere venduti per le feste di Carnevale.

Tra gli oggetti risultati non conformi, e quindi potenzialmente pericolosi per la salute, sono stati rinvenuti: bombolette spray, accessori e gadget per maschere di Carnevale, stelle filanti, kit di trucco, pistole giocattolo, costumi per bambini.

Gli oggetti sono stati ritirati dalla vendita e posti sotto sequestro amministrativo al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori e garantire, altresì, la corretta pratica concorrenziale di commercio.