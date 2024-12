Sequestrati 25 chili di botti

CALTAGIRONE (CATANIA) – Ottanta batterie di fuochi d’artificio della categoria F2 di varie dimensioni e calibro, per un peso totale di massa attiva di 25 chili, pronti per essere commercializzati sono stati sequestrati dalla polizia in un negozio di Caltagirone.

Il titolare è stato denunciato per detenzione ai fini del commercio di artifici pirotecnici senza licenza.