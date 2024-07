Caltanissetta allo stremo, il Comune si rivolge ai privati per la siccità

La situazione è drammatica

CALTANISSETTA – Il Comune di Caltanissetta alla ricerca, sul territorio del capoluogo, di sorgive e pozzi privati come fonti di approvvigionamento idrico per la popolazione. Ad annunciarlo è il sindaco Walter Tesauro che ha espresso vicinanza alla sua città.

“Cari concittadini, da uomo, con la sensibilità da padre di famiglia – scrive – a voi tutta la mia solidarietà per i grandi disagi che state vivendo per il problema acqua. Da sindaco, vi garantisco che da giorni mi adopero per cercare soluzioni e strade percorribili per la risoluzione di questa crisi idrica che ci coinvolge tutti. Sono enormi le difficoltà”.

“Invito tutti i cittadini che posseggono pozzi – prosegue – a dare la loro disponibilità nel mettere a disposizione di Caltaqua la loro fonte di approvvigionamento per garantire, assieme ad altre iniziative, una soluzione minima alla distribuzione dell’acqua in città. Caltaqua, valutando i requisiti dell’acqua potrà contrattualizzare questo rapporto, riconoscendo al cittadino che mette a disposizione il pozzo un rientro economico”.

“I pozzi – continua il sindaco – dovranno essere in prossimità delle condutture. Sono certo della sensibilità di tutti voi cittadini. È solo una strada delle tante che stiamo percorrendo per cercare di arginare il problema. Nelle prossime ore verranno date maggiori informazione su questa iniziativa condivisa con la Prefettura di Caltanissetta. Ringrazio il prefetto Chiara Armenia per la grande disponibilità, sensibilità e al contempo fermezza istituzionale per la soluzione della crisi idrica”