Caltanissetta, assolto animalista accusato di avere abbandonato un gatto

Era stato denunciato da una vicina di casa

CALTANISSETTA – Il giudice Sofa Milone ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, un animalista, Paolo Antonio Tomasino 59 anni, accusato di abbandono di animali. L’uomo, originario di San Cataldo e difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, era stato accusato dalla sua vicina di aver lasciato un gattino nel proprio recinto per poi andare via.

L’episodio risale al 10 settembre del 2021. Il 59enne, amante dei gatti, secondo quanto ricostruito nel corso del procedimento, quel giorno aveva sentito dei miagolii provenire dal garage del vicino di casa. Entrato nel box insieme a quest’ultimo in effetti, aveva trovato un gatto nel vano motore dell’auto. Tomasino avrebbe dunque preso il gatto e pensando che fosse sfuggito alla vicina, proprietaria a sua volta di 12 gatti, si era recato da quest’ultima. Il micio, non appena il 59enne ha aperto il trasportino, era subito scappato per unirsi ai 12 gatti della donna.

Quest’ultima però avrebbe accusato l’uomo di crearle scompiglio. Ma nonostante il suo fastidio alla fine avrebbe tenuto con sé l’animale. L’indomani però la donna avrebbe cambiato idea e si sarebbe recata dai carabinieri per denunciare il vicino per abbandono di animali. La difesa è riuscita a dimostrare che il 59enne, amante dei gatti, non aveva abbandonato alcun animale ma semplicemente aveva preso un gatto randagio, di cui non era il proprietario, portandolo in un luogo sicuro.