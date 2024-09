Caltanissetta, erogazione idrica dopo 9 giorni: ma l’acqua è torbida

Le proteste degli utenti

CALTANISSETTA – A Caltanissetta l’acqua arrivata dopo 9 giorni di attesa è torbida e inutilizzabile per scopi alimentari. A segnalarlo inviando una foto è una residente della parte alta del centro storico della città.

“Questo è il bagno di casa mia – dice Francesca Inserra – ho chiamato il call center di Caltaqua per segnalarlo e mi hanno detto che l’acqua non è potabile. Non si può utilizzare né per cucinare né per bere”. Allo stato attuale però non è ancora arrivata dal Comune di Caltanissetta alcuna nota sul divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari.