 Caltanissetta, picchia la sua ex: arrestato un 23enne
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Caltanissetta, fa irruzione in casa della sua ex incinta e la picchia: arrestato

caltanissetta fa irruzione in casa della ex e la picchia
L'ha colpita con schiaffi e spintoni e le ha distrutto il cellulare
POLIZIA
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CALTANISSETTA – Ha fatto irruzione nell’abitazione della sua ex, che è al settimo mese di gravidanza, l’ha aggredita colpendola con schiaffi e spintoni e le ha distrutto il cellulare che teneva in mano. È l’accusa contestata dalla polizia di Caltanissetta a un 23enne che è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate ed è stato denunciato per violazione di domicilio.

L’uomo era già indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della vittima e lo scorso febbraio era stato sottoposto all’avviso orale da parte del Questore di Caltanissetta.

Dopo l’arresto il 23enne è stato posto ai domiciliari dalla Procura. Il Gip ha poi convalidato il provvedimento e disposto per l’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati e di mantenersi ad una distanza pari almeno a mille metri e di non comunicare con la donna. 

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